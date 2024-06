Premierato e autonomia all'esame delle Aule del Parlamento

E' ripreso nelle Aule di Camera e Senato l'esame del ddl sull'autonomia e di quello sul premierato. Deputati e senatori sono impegnati con il voto degl emendamenti: dovrebbe arrivare oggi il via libera all'articolo 5 che prevede l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Palazzo Madama dovrebbe licenziare l'elezione diretta del premier il 18 e Montecitorio fare altrettanto per l'autonomia forse già giovedì 13, grazie al contingentamento dei tempi. Un ritorno fortemente contestato dalle opposizioni, protagoniste di proteste anche in Aula.