Portavoce Ue, 'von der Leyen è pronta a discutere di nomine'

"La presidente della Commissione è pronta domani a discutere della procedura nel collegio dei commissari delle procedure di nomina degli alti funzionari". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer in merito alla vicenda che ha visto la nomina di Markus Pieper a inviato per Le Pmi, su proposta del commissario Johannes Hahn e in accordo con la presidente Ursula von der Leyen. Quattro commissari - Thierry Breton, Paolo Gentiloni, Josep Borrell e Nicolas Schmit - in una lettera hanno chiesto spiegazioni sulle procedure che hanno portate a tale nomina. A loro ha risposto il commissario Hahn. Mamer non ha comunicato quanto percepirà come salario Pieper e ha spiegato che l'inviato si rapporterà "al commissario titolare del portafoglio" delle Pmi (Thierry Breton, ndr) e alla "presidente della Commissione". "Pieper è stato nominato per 4 anni e il suo contratto contiene delle clausole legate al potenziale termine anticipato dell'incarico", ha ancora spiegato Mamer.