Pm Tarfusser sanzionato dal Csm per il caso Erba

È stato sanzionato disciplinarmente dal Csm con la 'censura' il pm di Milano Cuno Tarfusser per aver violato le linee guida della Procura generale di Milano in tema di revisione dei processi, in particolare sul caso della strage di Erba. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Csm. In particolare, a Tarfusser è stato rimproverato di aver proposto la revisione del processo per la strage di Erba, nonostante non fosse competente a farlo. In base alle linee programmatiche della Procura generale di Milano, questo compito rientrava nella competenza dell'Avvocato generale e del Procuratore generale. "Rifarei esattamente quello che ho fatto": questa la replica del magistrato che, per un eventuale ricorso contro la censura, ha detto di voler aspettare la pubblicazione delle motivazioni che avverrà entro 90 giorni.