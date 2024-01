Piersilvio Berlusconi,buona opinione su quanto fatto dal Governo

"Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto": così Piersilvio Berlusconi, ad del gruppo Mediaset, ha commentato l'operato del governo Meloni in un incontro con la stampa. "Cosa potrebbero fare in più? Dal nostro punto di vista una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web, questo è un passo indispensabile verso dove l'Europa deve andare, penso che avere campioni europei in termini di aziende possa essere una risposta importantissima per rafforzare l'Europa". "Gli indicatori macroeconomici sono positivi, i numeri - ha proseguito - sono numeri. Le stime del Pil sono in miglioramento e in crescita, l'occupazione ai minimi da anni, i consumi tengono, ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto". "Questi dati - ha detto ancora Piersilvio Berlusconi - ci fanno essere ottimisti sull'anno che stiamo andando ad affrontare da imprenditori, ci sono piccoli segnali che ci fanno essere ottimisti anche se la situazione è complicata, con due guerre in atto, ma siamo positivi".