Pichetto, produrre reattori nucleari a Mirafiori? Perché no

Produrre reattori nucleari nel sito di Mirafiori? "Se Newcleo (la startup che sta investendo nel nucleare pulito, ndr) va avanti potrebbe starci". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un incontro a Torino sul nucleare di quarta generazione. "Le stime sono di due miliardi circa per la costruzione di ogni piccolo reattore nucleare di quarta generazione, con ricadute occupazionali e di qualificazione professionale. Significa davvero un passo verso il futuro", ha spiegato Pichetto. "Siamo ancora in una fase di sperimentazione. Stiamo lavorando con l'Università" ha aggiunto il ministro che ha ricordato la presenza in Piemonte di Newcleo, Ansaldo ed Enea.