Picasso record a Sotheby's, novembre 2020

Sotheby's si è aggiudicata una delle collezioni d'arte contemporanea più contese di New York: quella creata dalla filantropa Emily Fisher Landau grazie al risarcimento dei Lloyds per un furto di gioielli che aveva subito alla fine degli anni Sessanta. Stella dell'asta, con una stima di oltre 120 milioni di dollari, è un ritratto di Marie-Thérèse Walter dipinto nel 1932 da Pablo Picasso, il preferito della Fisher Landau che l'aveva appeso sopra il caminetto: assieme a opere di Marc Rothko, Jasper Jones, Ed Rusha, Andy Warhol e tanti altri grandi dell'arte del Novecento sarà offerto in vendita a novembre. Sotheby's ha annunciato l'asta nella sua futura sede di New York: l'edificio su Madison Avenue progettato da Marcel Breuer acquistato qualche mese fa dal Whitney Museum of Art.