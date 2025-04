Piazza Affari in crescita: Ftse Mib a +1,25%, Ferrari resiste ai dazi Usa

Accelera Piazza Affari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib che sale dell'1,25% a 38.529 punti. In calo a 110,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 8,4 punti al 378% e quello tedesco di 5,9 punti al 2,67%.

Svetta Ferrari (+2,96%), che secondo gli analisti di Bernstein è in grado di resistere all'effetto dei dazi Usa, che non scoraggeranno i clienti americani ad acquistare le rosse di Maranello. Acquisti anche su Leonardo (+2,43%), per effetto del piano di riarmo europeo da 800 miliardi, Unicredit (+2,19%) e Buzzi (+2,04%), in vista della possibile ricostruzione in Ucraina una volta scattata la tregua.

Bene Unipol (+1,97%), Azimut (+1,63%), Moncler (+1,63%) e la squadra delle banche guidata da Bper (+1,58%), davanti a Popolare Sondrio (+1,44%), Banco Bpm (+1,39%) e Intesa (+1,34%). Seguono a distanza Mediobanca (+1,16%) ed Mps (+1,15%).

Riduce il rialzo Stm (+1,1%), che ha sottoscritto un accordo con la cinese Innoscience per rafforzare la tecnologia 'Gan' sulle fette a 8 pollici di nitruro di gallio su silicio, mentre segnano il passo Italgas (-0,98%), Terna (-0,74%) e, Snam (-0,5%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione corre Borgosesia (+10,53%), seguita da Digital Value (+9,29%), Mondo Tv (+7,39%) e Pininfarina (+6,72%). Sotto pressione Softlab (-16,03%), Eph (-5,71%) e la Lazio (-3,66%).