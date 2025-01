Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib a +0,72%, Pirelli spicca con +3,5%

Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,72% a 35.049 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 118,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,7 punti al 3,78% e quello tedesco di 1 punto al 2,6%.

Sugli scudi Pirelli (+3,5%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, che ha alzato il rezzo obiettivo del 28% a 7,1 euro. Occhi puntati anche su Iveco (+2,51%) insieme ai rivali europei sulla scia delle indicazioni di Morgan Stanley sul settore dei veicoli industriali. Seguono Popolare Sondrio (+2,48%), favorita dalla raccomandazione 'neutral' di Mediobanca, migliorata dalla precedente 'underperform' e A2a (+2,4%), da acquistare secondo Equita, che ha alzato il prezzo obiettivo del 23% a 2,7 euro.

In luce Amplifon (+1,82%), sulla scia del rialzo del prezzo obiettivo di Intermonte annunciato nella vigilia, mentre cedono Nexi (-2,83%), tagliata da 'outperform' a 'neutral' da Mediobanca, che ha comunque alzato il prezzo obiettivo del 49% a 7,5 euro. Il calo del greggio frena Tenaris (-1,39%), Eni (-0,95%) e Saipem (-0,66%).

Acquisti su Intesa (+2,1%), Unicredit (+1,7%), Bpm (+1,39%) e Banco Bpm (+1,38%), più cauta invece Mps (+0,57%). In campo automobilistico sale Stellantis (+1,4%), tagliata da 'neutral' ad 'underperform' dagli analisti di Mediobanca, che hanno comunque alzato del 4,1% il prezzo obiettivo a 12,83 dollari (12,5 euro), più lenta invece Ferrari (+0,44%).