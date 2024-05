Piantedosi, 'prima dell'estate piano per nuovi Cpr'

"E' intenzione del governo realizzare nuovi Cpr. A breve, prima dell'estate, usciremo con le prime individuazioni di un piano complessivo su dove realizzarli. Prima dell'estate illustreremo le prime ipotesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine di un convegno alla Camera, rispondendo ad una domanda sulle polemiche a Milano per il ferimento di un poliziotto da parte di un marocchino già destinatario di decreti di espulsione non attuati anche per mancanza di posti nei Centri per il rimpatrio.