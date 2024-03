Persone armate in stazione di polizia in Armenia, feriti

Una fonte della polizia ha riferito alla Tass che persone armate hanno fatto irruzione in una stazione di polizia a Erevan in Armenia. Secondo i dati preliminari, sono stati uditi rumori di esplosioni e spari. Diverse persone sarebbero rimaste ferite. Al momento non sono disponibili commenti ufficiali. Secondo il ministero dell'Interno armeno, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, l'attacco è stato compiuto da tre persone, due delle quali sono rimaste ferite per l'esplosione di una granata che portavano con sé. Una persona in possesso di un'altra granata è ancora barricata nell'edificio.