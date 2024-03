Per bonus psicologo 175mila domande, andrà al massimo a 11%

Sono 175mila le richieste arrivate all'Inps per il bonus psicologo a soli due giorni dall'avvio delle domande. Se il numero si dovesse interrompere ora potranno avere accesso al bonus al massimo poco più dell'11% dei richiedenti. Per la misura, infatti, sono stati stanziati 10 milioni di euro e considerando che l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro (per un massimo di 50 euro a seduta) a seconda dell'Isee, le persone che potranno ottenerlo sulla base dell'importo minimo sono 20mila, circa l'11,4% di quelli che l'hanno richiesto finora. Se invece considerassimo solo beneficiari con diritto ad avere l'importo massimo (quelli con Isee fino a 15mila euro), ovvero 1.500 euro, la platea si ridurrebbe a 6.666 persone, quindi ad appena il 3,81% del totale. L'anno scorso hanno preso il contributo solo i richiedenti con l'Isee più basso quindi quest'anno se si immagina uno scenario analogo lo prenderà meno del 4% dei richiedenti, quindi meno di uno su 25 di quelli che lo hanno chiesto.