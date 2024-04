Pe, in Ungheria minacce a diritti e carenze sulla giustizia

L'Eurocamera denuncia le carenze del sistema giudiziario ungherese, i conflitti di interesse, e le minacce alla libertà dei media ed ai diritti fondamentali in Ungheria. In una risoluzione approvata con 399 voti a favore 117 contrari e 28 astenuti gli eurodeputati deplorano inoltre la decisione della Commissione di sbloccare fino a 10,2 miliardi di euro di fondi Ue congelati a Budapest. Il testo, emendato in aula, ha incassato i voti favorevoli di Ppe, Socialisti Ue, Renew, Verdi e Sinistre. Hanno votato contro Ecr e Identità e Democrazia, incluse le delegazioni di Fdi e Lega.