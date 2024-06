Pd, una serata importante per il partito e l'alternativa

"Se i dati verranno confermati, si tratta di un risultato molto positivo per il Pd. Abbiamo accorciato le distanze rispetto a FdI. Credo che sia una serata importante per il Pd e per chi crede necessario costruire un'alternativa. Una serata importante e positiva. C'è la responsabilità di dare concretezza all'alternativa. I numeri ci danno un incoraggiamento importante, anche per il campo del centrosinistra". Lo ha detto Igor Taruffi, della segreteria Pd, intervistato dal Tg3, al Nazareno.