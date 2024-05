Pd, Meloni vuole la Rai per il duello tv, giochiamo fuori casa

"Andiamo sul terreno più difficile, potremmo dire che giochiamo fuori casa". E' quanto commentano fonti Pd riguardo il duello tv fra la Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. "Meloni, da premier, voleva farlo in Rai. Non ha voluto prendere in considerazione altre proposte, la segretaria aveva detto: 'dove vuole'. Il tema non è la rete, ma il fatto che sarà un momento di chiarezza e trasparenza per le tante persone che, dopo un anno e mezzo di governo, non stanno meglio". Per Schlein il confronto sarà "un momento importante, offrirà un servizio di chiarezza: si confronteranno due visioni della politica alternative".