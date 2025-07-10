Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
Paul McCartney da settembre in tournee' negli Usa

Una ventina di date per l'ex Beatle tra Stati Uniti e Canada

Paul McCartney sta per tornare in tournee in Nord America. L'ex Beatle ha annunciato le date del suo primo tour dal 2022 che prendera' il via il 29 settembre a Palm Desert in California.

La tournee, che si concludera' in novembre a Chicago, includera' una ventina di concerti negli Usa (tra le tappe, Las Vegas, New Orleans, Atlanta, Nashville, Minneapolis e Buffalo) e due serate a Montreal in Canada. McCartney ha da poco compiuto 83 anni. Quest'anno ha registrato il tutto esaurito in tre applauditissimi concerti con la sua band, i Wings, alla Bowery Ballroom di Manhattan.

La nuova tournee' e' una estensione del Get Back Tour del 2022: partito dagli Usa, Paul si era spostato al Glastonbury Festival e poi era salito sul palco in Australia, Messico, Brasile, Sud America, Gran Bretagna e Europa.

