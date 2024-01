Papua Nuova Guinea annuncia: papa Francesco in visita ad agosto

Il Papa visiterà la Papua Nuova Guinea ad agosto, ha annunciato oggi il ministro degli Esteri del Paese dell'Oceania. Il governo papuano ha ricevuto una "nota ufficiale secondo cui papa Francesco" sarà qui per tre giorni, ha detto Justin Tkatchenko. "Stiamo lavorando in stretta collaborazione con l'ufficio del Nunzio apostolico. Una squadra è stata riunita e si incontrerà per esaminare tutti gli aspetti della visita", ha aggiunto Tkatchenko. L'annuncio arriva appena due settimane dopo che la capitale papuana Port Moresby è stata sconvolta da disordini mortali. Si prevede che il pontefice visiterà Port Moresby e una delle due città costiere del nord del Paese. La Papua Nuova Guinea ospita più di nove milioni di cristiani - quasi tutta la popolazione - sebbene la maggior parte dei papuani sia protestante e conservi molte credenze tradizionali animiste o spirituali. L'ultima visita papale nel Paese risale al 1995, quando Giovanni Paolo II incontrò ballerini tribali adornati con piume di uccelli esotici, gonne d'erba e perizomi. Era stata programmata una visita papale per il 2020, ma è stata annullata a causa della pandemia di Covid-19.