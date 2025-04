Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani

Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara.

Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma.

Il Papa si è recato alla cappella della Salus Populi Romani, l'area era stata fatta sgombrare dai gendarmi. Il Papa è stato accolto dall'arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Per farlo accedere alla cappella è stata allestita una pedana.