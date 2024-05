Ottantenne uccisa a Napoli da un pirata della strada

Una donna di 80 anni, ieri pomeriggio (ma la notizia è stata resa nota oggi), è stata investita ed uccisa a Napoli da un pirata della strada. L'incidente mortale si è verificato in via Labriola. Secondo le prime ricostruzioni sembra che un'auto si sia fermata per consentire il passaggio alla signora, ma una Citroen di colore blu scuro, nel tentativo di sorpassare, l'ha investita e successivamente ha lasciato la scena dell'incidente. Il personale della Polizia Locale è attualmente impegnato nelle indagini per identificare il conducente e il veicolo coinvolto. L'incidente si è verificato verso le 18.15 di ieri, in via Labriola, sulla carreggiata in direzione via E. Ciccotti. La vittima è stata prontamente trasportata all'ospedale Cardarelli in stato di incoscienza dove i sanitari hanno subito segnalato il pericolo di vita; la prognosi riservata è stata dopo poche ore superata dalla notizia del decesso. Le indagini sull'accaduto sono in corso e tutte le risorse sono state messe in campo dal Comando della Polizia Locale di Napoli per individuare e perseguire il responsabile.