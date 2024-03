Oscar per i miglior costumi a Povere Creature!

L'Oscar per i migliori costumi alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. La statuetta è stata vinta da Holly Waddington. John Cena ha introdotto la cinquina completamente nudo con la busta del vincitore come foglia di fico. "Non bisogna fare battute sul corpo maschile", ha detto l'attore e wrestler professionista prima di annunciare il premio a Povere Creature! La scenetta doveva essere una ripresa di quando nel 1974 uno streaker sorprese David Niven che stava per annunciare il premio a Elizabeth Taylor. Povere creature! ha vinto anche per la migliore scenografia - James Price e Shona Heath e Zsuzsa Mihalek per la decorazione del set - e per il miglior make up e hairstyling - Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston.