Oscar 2024: confermata la cerimonia del 2 marzo nonostante i roghi a Los Angeles

La 97/a cerimonia degli Oscar si svolgerà come previsto la sera del 2 marzo (sarà già il 3 marzo, in Italia), ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Academy Bill Kramer. Argomento chiuso, dopo le speculazioni che avevano fatto immaginare un rinvio alla luce dei devastanti roghi di Los Angeles, con migliaia di persone senza casa e interi quartieri andati in fumo.

"La cerimonia di quest'anno includerà momenti speciali di riconoscimento per coloro che hanno combattuto con tanto coraggio contro gli incendi", ha dichiarato Kramer al Los Angeles Times. "Sentiamo di dover andare avanti per sostenere la comunità del mondo del cinema e per usare la nostra piattaforma per portare l'attenzione di tutto il mondo su questo momento critico della nostra storia".

L'Academy sta monitorando da vicino la situazione, secondo il Ceo. Finora ha esteso la finestra per votare i finalisti delle varie categorie del premio e ha annullato il pranzo dei candidati, previsto per lunedì 10 febbraio, così come la cerimonia che assegna i premi scientifici e tecnici, prevista per martedì 18 febbraio. "La resilienza è nello spirito di Los Angeles e della nostra comunità cinematografica da sempre. Gli Oscar non rappresentano solo una celebrazione del cinema, ma anche della forza e dell'unità dell'industria di fronte alle avversità", ha dichiarato Kramer.