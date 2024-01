Operazione Navy SEAL, Recupero missili dall'Iran ai ribelli Houthi

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha comunicato tramite un post su X che, in un'operazione di grande impatto, i Navy SEAL statunitensi, con il supporto di aerei, elicotteri e droni, hanno condotto un'incursione su un'imbarcazione (dhow) nelle acque internazionali del Mar Arabico, al largo delle coste della Somalia. Durante l'operazione, sono stati sequestrati missili e componenti di fabbricazione iraniana destinati a rifornire le milizie Houthi nello Yemen. Tra le armi confiscate figurano anche missili da crociera, che gli Houthi hanno utilizzato per attaccare navi commerciali nel Mar Rosso. Purtroppo, due Navy SEAL risultano dispersi in mare.