Onu, rendere sicura l'IA nel più grande anno elettorale

L'umanità è in una corsa contro il tempo per sfruttare il colossale potere dell'intelligenza artificiale per il bene di tutti, scongiurando rischi terribili in vista del "più grande anno elettorale della storia". È il parere di Doreen Bogdan-Martin, capo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) delle Nazioni Unite all'apertura del vertice globale AI for Good a Ginevra. "Abbiamo fatto uscire il genio dalla bottiglia, ora siamo in una corsa contro il tempo ma è fondamentale renderla sicura", ha aggiunto. Le migliaia di persone riunite alla conferenza hanno ascoltato come i progressi nell'intelligenza artificiale generativa stiano già accelerando gli sforzi per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, come il cambiamento climatico, la fame e l'assistenza sociale. "Credo che abbiamo un'opportunità unica per guidare l'intelligenza artificiale a beneficio di tutte le persone del mondo", ha sottolineato Bogdan-Martin ricordando comunque che un terzo dell'umanità rimane ancora completamente offline ed è "escluso dalla rivoluzione dell'IA". Per la presidente dell'Itu è fondamentale rendere sicura questa tecnologia in vista del "più grande anno elettorale della storia", con elezioni in dozzine di Paesi, compresi gli Stati Uniti. Bogdan-Martin ha poi segnalato "l'aumento di sofisticate campagne di disinformazione deepfake" e ha avvertito che "l'uso improprio dell'intelligenza artificiale minaccia la democrazia, mette in pericolo anche la salute mentale dei giovani e compromette la sicurezza informatica". "Non sappiamo come la società e questa tecnologia evolveranno", ha aggiunto Bogdan-Martin elogiando i governi e l'Ue che hanno recentemente stabilito "protezioni" e regolamentazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale. "È nostra responsabilità scrivere il prossimo capitolo della grande storia dell'umanità e della tecnologia e renderla sicura, inclusiva e sostenibile", ha poi concluso. (ANSA-AFP).