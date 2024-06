Onu 'preoccupata' per inasprimento Usa su immigrazione

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) si è detto "molto preoccupato" per l'inasprimento della politica americana sull'immigrazione, annunciato dal presidente Joe Biden, esortando Washington a riconsiderare le sue decisioni. "Le nuove misure impediranno a molte persone bisognose di protezione internazionale di beneficiare dell'asilo, e si ritroveranno senza una possibilità praticabile per trovare sicurezza", ha commentato l'Unhcr in un comunicato.