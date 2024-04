Oggi riunione Food for Gaza a Roma con Tajani e Katz

"Sono trascorsi 6 mesi dal 7 ottobre, dal brutale assalto di Hamas alla popolazione israeliana. Ho invitato a Roma il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e con lui incontrerò un gruppo di parenti degli ostaggi, per i quali l'Italia chiede la liberazione immediata. Non cesseremo mai di condannare la brutale decisione di Hamas di condurre un vero pogrom contro i cittadini israeliani che vivevano intorno alla Striscia": lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Proprio oggi pomeriggio si terrà alla Farnesina una riunione operativa sull'iniziativa Food for Gaza presieduta da Tajani, alla quale parteciperà l'omologo israeliano Katz, come rende noto la Farnesina. Alla riunione saranno presenti, oltre ai due ministri, rappresentanti di Fao e Pam, assieme al capo dipartimento della protezione civile italiana Fabrizio Curcio e al presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro che rappresenterà anche la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficross).