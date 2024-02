Oggi il rientro incontrollato del satellite Ers-2

E' atteso oggi l'impatto nell'atmosfera del satellite europeo Ers-2 in caduta incontrollata verso la Terra. Le previsioni dell'ufficio dell'Agenzia Spaziale Europea specializzato nell'analisi dei detriti spaziali, aggiornate continuamente, indicano al momento che l'impatto dovrebbe avvenire alle 16.49 italiane (con un margine di incertezza di circa due ore) in una zona sopra l'oceano Pacifico. E' in quel punto che il satellite dovrebbe essere distrutto, osservano gli esperti dell'Esa. La maggior parte dei frammenti dovrebbe bruciare nell'impatto con l'atmosfera. Solo alcuni potrebbero scendere verso la superficie terrestre.