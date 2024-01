Nuove informazioni, l'UE avanza verso la seconda fase dell'indagine su Ita-Lufthansa

La Commissione Europea sarebbe pronta a far progredire l'operazione Ita-Lufthansa alla seconda fase dell'indagine formale avviata all'inizio di dicembre. Questa notizia proviene da fonti affidabili vicine al caso. I provvedimenti presentati da Lufthansa per evitare distorsioni della concorrenza nei cieli europei sembrano non essere sufficienti per Bruxelles, che ha già annunciato il rinvio della scadenza per la conclusione della prima fase dell'esame al 29 gennaio. Secondo le informazioni che circolano nel settore, sembra che l'operazione sarà sottoposta a un'indagine completa, il che comporterà un prolungamento di 4 mesi per ottenere eventualmente l'approvazione.