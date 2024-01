Nuove indagini in Tunisia contro l'oppositrice Abir Moussi, ulteriori sviluppi nella vicenda. La leader del Partito desturiano libero (Pdl) in Tunisia, Abir Moussi, è stata accusata di vari reati, tra cui tentativo di cambiare la forma di governo e ostacolo alla libertà di lavoro. Tre nuovi procedimenti sono stati aperti contro di lei, oltre a quello per cui è già in carcere. Le accuse derivano da denunce presentate da diverse organizzazioni, tra cui l'Alta autorità elettorale indipendente e il Sindacato generale tunisino del lavoro.