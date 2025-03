Nord Stream 2: Ex spia russa pianifica riavvio con investitori USA

Un'ex spia russa e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin sta lavorando a un progetto per riavviare il gasdotto russo Nord Stream 2 verso l'Europa con il sostegno di investitori americani: lo riporta oggi il Financial Times (Ft), che cita diverse persone a conoscenza delle trattative. Si tratta di una mossa un tempo impensabile, che mostra l'ampiezza del riavvicinamento del presidente statunitense Donald Trump con Mosca, commenta l'Ft.

Secondo le fonti, il motore dell'iniziativa è Matthias Warnig, un ex ufficiale della Stasi nella Germania dell'Est, che fino al 2023 ha gestito la società madre di Nord Stream 2 per il gigante del gas controllato dal Cremlino Gazprom. Warnig ha detto all'Ft di "non essere coinvolto in alcuna discussione con politici o rappresentanti aziendali americani", ma le fonti sostengono che il suo piano prevede di contattare il team di Trump tramite uomini d'affari statunitensi, nell'ambito degli sforzi in corso dietro le quinte per mediare la fine della guerra in Ucraina, rafforzando al contempo i legami economici tra Stati Uniti e Russia.

Sebbene ci siano state diverse espressioni di interesse, un consorzio di investitori guidato dagli Stati Uniti ha elaborato le linee guida di un accordo post-sanzioni con Gazprom, secondo una persona con conoscenza diretta dei colloqui che ha rifiutato di rivelare l'identità dei potenziali investitori.

In teoria, commentano le fonti, il piano di Warnig darebbe agli Stati Uniti un'influenza senza precedenti sulle forniture energetiche all'Europa, dopo che i Paesi Ue hanno messo fine alla loro dipendenza dal gas russo in seguito all'invasione dell'Ucraina.

Uno dei due gasdotti del Nord Stream 2 è stato fatto saltare in aria in operazioni di sabotaggio nel settembre 2022 che hanno distrutto entrambi i gasdotti del suo progetto gemello più vecchio, il Nord Stream 1. L'altro gasdotto Nord Stream 2, che ha una capacità annuale di 27,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, non è danneggiato ma non è mai stato utilizzato.