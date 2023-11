Netanyahu, 'Operazione al culmine, non ci fermiamo'

"Ci troviamo al culmine della campagna, abbiamo già ottenuto successi notevoli, siamo già oltre le mura di Gaza City e andiamo avanti". Queste le parole del Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu rivolte ai soldati. "Abbiamo anche subito perdite dolorose ma come mi ha detto uno dei combattenti 'nulla ci fermerà'. Invito tutti coloro che non sono coinvolti a lasciare la zona e dirigersi a sud, poiché noi non ci fermeremo fino a quando non avremo eliminato i terroristi di Hamas".