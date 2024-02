Netanyahu, 'non accettiamo richieste di Hamas per ostaggi'

"Hamas ha delle richieste sugli ostaggi che non possiamo accettare. Il rapporto di scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi deve essere simile a quella dell'accordo precedente". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu ribadendo che non farà un accordo "ad ogni prezzo". Nei precedenti accordi il rapporto è stato di un ostaggio per 3 detenuti palestinesi.