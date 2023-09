Netanyahu, 'Iran deve temere minaccia nucleare credibile'

L'Iran deve essere messo di fronte a una "minaccia nucleare credibile" per scoraggiarlo dallo sviluppare il suo programma atomico. Questo è quanto ha dichiarato il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu, parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. "Finché sarò Primo Ministro, farò tutto ciò che è in mio potere per impedire all'Iran di avere l'arma nucleare", ha aggiunto.