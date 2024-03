Netanyahu, 'Biden sbaglia,in Israele mie azioni condivise'

Il presidente Usa Joe Biden "si sbaglia". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un'intervista a 'Politico' in parte anticipata dai media israeliani. "Se intendeva dire che conduco una politica contro la maggioranza dell'opinione pubblica israeliana e ciò danneggia gli interessi di Israele, allora è sbagliato. Non è solo la mia politica privata, è della stragrande maggioranza degli israeliani", ha spiegato. Il premier ha inoltre ribadito l'opposizione a un controllo di Gaza da parte dell'Autorità nazionale palestinese.