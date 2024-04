Nelle Filippine 42-43 gradi, migliaia di scuole chiuse

Migliaia di scuole nelle Filippine hanno sospeso le lezioni in presenza a causa del caldo record: lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione. In molte parti del Paese erano attese oggi temperature di 42-43 gradi, un livello considerato di "pericolo", ha affermato il servizio meteo statale. Nella capitale Manila erano attesi 40 gradi, livello in cui le autorità consigliano "estrema cautela". Secondo i dati ufficiali, più di 5.000 scuole hanno chiuso i battenti nell'arcipelago del sud-est asiatico, mandando a casa più di 3,6 milioni di studenti.