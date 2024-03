Nel Fucino il centro di controllo dei satelliti europei Iris2

Al Centro Spaziale del Fucino nascerà il centro di controllo della nuova costellazione di satelliti europea Iris2 per le connessioni Internet: lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita al centro, nell'evento organizzato da Telespazio (Leonardo-Thales) e Leonardo. "Si tratta di un investimento di 50 milioni di euro con circa 200 nuovi occupati, che di fatto raddoppierà l'attuale Centro spaziale", ha detto Urso.