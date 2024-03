Nave Usa verso Gaza per costruire il molo per gli aiuti

Una nave militare Usa, la General Frank S Besson, è salpata dalla Virginia verso il Mediterraneo con l'equipaggiamento per costruire un molo temporaneo al largo della costa di Gaza da utilizzare per gli aiuti umanitari. Il vascello è partito "meno di 36 ore" dopo che Joe Biden ha annunciato la mossa, ha reso noto il commando centrale Usa. Secondo il Pentagono per realizzare la banchina galleggiante occorrerano da uno a due mesi e circa 1000 militari, nessuno dei quali metterà piede nella Striscia.