Nasrallah, piani stranieri fanno solo l'interesse d'Israele

Le proposte di accordo tra Hezbollah e Israele finora presentate dalle cancellerie straniere "servono solo gli interessi di sicurezza israeliani". Lo ha detto il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un discorso tv. "Queste proposte diplomatiche non prendono in considerazione le esigenze del Libano e di Israele e propongono un compromesso... no! Queste proposte prendono le esigenze di sicurezza di Israele e vengono a proporcele in Libano", ha detto Nasrallah. Parigi, ha riferito la Reuters, ha consegnato a Beirut un piano per la fine alle ostilità con Israele che prevede l'arretramento delle milizie Hezbollah di 10 km dal confine.