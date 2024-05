Musumeci, ipotesi di aiuti a chi lascerà i Campi Flegrei

"Stiamo cercando di capire se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse delocalizzare, che dice 'non vogliamo più stare qui'. Il governo deve sostenere questa scelta, accompagnarla o girarsi dall'altra parte? È un'ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando: stasera abbiamo posto il tema al centro dell'agenda". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica nei Campi Flegrei. Confermando "l'intenzione del governo di impegnare risorse", ha spiegato, "escludo il metodo del sisma bonus: troveremo soluzioni alternative, adeguate, più celeri".