Motogp: gioia Bagnaia 'ho fatto il matto per andare in testa'

"È stato tutto perfetto, la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Avrei fatto di tutto per finire il primo giro in testa e da lì iniziare a gestire". Francesco Bagnaia si gode il successo nel gp del Qatar che ha inaugurato il mondiale della motogp. "Ho cercato di fare il matto da subito per esser primo - ha detto il campione del mondo della Ducati ai microfoni di Sky sport - La strategia era uguale a ieri, ma la differenza più grande è come ho gestito la peformance. Ma la Sprint ci è servita per individuare i problemi. Ma ha funzionato tutto meglio, ogni volta che qualcuno provava ad avicinarsi allungavo".