Moto:ecco nuova Ducati team VR46,Valentino Rossi fissa obiettivi

Nuova stagione alle porte per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che ha presentato a Riccione la livrea della nuova moto con motore Ducati per il 2024. "Sono molto soddisfatto della moto, è bellissima", ha commentato a Sky Valentino Rossi, proprietario del team. "Abbiamo fatto un gran lavoro insieme ad Aldo Drudi, le moto sono belle e molto riconoscibili in griglia". Il nove volte campione del mondo, successivamente, ha parlato del prossimo campionato: "Veniamo da un 2023 che per il team è stato fantastico, siamo riusciti sempre ad essere sempre molto competitivi. Abbiamo una lineup di piloti super. Bez è stato un grande perché ha deciso di rimanere con noi: con lui vogliamo provare a vincere delle gare e speriamo di essere in lizza per vincere il Mondiale, per lottare. Con Fabio dovremo cercare di metterlo a suo agio per farlo andare forte come alla fine dell'anno scorso, perché ha fatto un finale di stagione incredibile. Abbiamo molti obiettivi, vediamo. Spero che Bez possa lottare per il Mondiale". "Sono già passati 10 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto e devo dire che sono davvero volati", ha commentato Rossi. "Non pensavo saremmo arrivati in MotoGp, ma le cose sono andate subito bene e l'anno scorso è stato indimenticabile, tutti hanno alzato l'asticella. La prima vittoria in MotoGP in Argentina è stato il coronamento di un sogno collettivo". Il Team Owner successivamente ha parlato dell'accordo con Pertamina Enduro: "Nel 2024 ci aspettano tanta novità: un nuovo title partner, un nuovo pilota insieme a Bez, Fabio, e un pacchetto tecnico di altissimo livello. Sono molto contento dell'accordo con Pertamina Enduro, da sempre i tifosi indonesiani hanno avuto un grande affetto e rispetto nei miei confronti".