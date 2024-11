Mosca: la 'linea rossa' con Washington non è più in uso

La linea rossa Washington-Mosca di telecomunicazione diretta tra le due potenze non è al momento in uso, ha detto all'agenzia di stampa Tass il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Alla domanda se questo 'telefono' creato sulla scia della crisi missilistica cubana del 1962 rimanesse attivo fino ad oggi, Peskov ha risposto: "No, ora abbiamo uno speciale canale di comunicazione protetto per i due presidenti" americano e russo, con "anche un formato videoconferenza". Il funzionario del Cremlino ha specificato che ultimamente non ci sono stati contatti tramite questa nuova linea di comunicazione tra Stati Uniti e Russia.