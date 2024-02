'Mosca ha usato per la prima volta il missile ipersonico Zirkon'

La Russia ha lanciato sul territorio ucraino, per la prima volta dall'inizio della guerra, un missile ipersonico anti nave Zirkon il 7 febbraio scorso: lo ha reso noto l'Istituto di ricerca scientifica di Kiev (Kndise), come riporta l'Ukrainska Pravda. "Gli esperti del Kndise stanno conducendo uno studio sui missili russi con cui il nemico ha attaccato l'Ucraina il 7 febbraio - ha detto il direttore dell'Istituto, Oleksandr Ruvin -. Secondo le informazioni preliminari, abbiamo effettivamente le prove dell'uso del missile 3M22 Zirkon. Ciò risulta dai segni su parti e detriti, dall'identificazione di componenti e parti e dalle caratteristiche del rispettivo tipo di arma". Con una gittata tra 400 e 1.000 chilometri, gli Zirkon possono volare a una velocità di 9.800 km/h (Mach 8) eludendo i sistemi di difesa. Finora soltanto la Russia ha già a sua disposizione questi vettori, che negli Usa sono ancora in fase sperimentale. Nel febbraio 2023 il presidente Vladimir Putin aveva detto che la Russia aveva avviato una fornitura massiccia di missili Zirkon alle sue forze navali per rafforzare le loro capacità nucleari.