Moncler, la famiglia Rivetti cede 3,23 milioni di azioni

La famiglia Rivetti, attraverso il suo veicolo Grinta, ha venduto, in un accelerated book building, 3,23 milioni di azioni Moncler a 67 euro, con uno sconto del 3,21% rispetto all'ultima chiusura. In Borsa il titolo reagisce con un calo del 2,4% portandosi a 67,6 euro. Grinta ha inoltre stipulato con JPMorgan un contratto derivato collar con scadenza media di tre anni, a copertura di un massimo di 6,125 milioni di azioni Moncler. Relativamente a questa operazione, in un collocamento Delta, JPMorgan ha in corso un collocamento su ulteriori 5,175 milioni di azioni Moncler sempre a 67 euro per azione. Le azioni erano salite del 10,7% nell'ultimo mese.