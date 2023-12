Mini-proroga per agevolazioni a calciatori stranieri Il decreto Milleproroghe potrebbe prorogare le agevolazioni fiscali per atleti che trasferiscono la residenza in Italia entro il 31 dicembre o per i rapporti di lavoro stipulati entro la stessa data. Le agevolazioni sono valide fino al 29 febbraio per le società sportive in regola con i contributi.