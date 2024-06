Milei a Bukele, 'cosa si prova ad essere rieletti?'

"Cosa si prova a essere rieletti?", è stata la domanda che il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha rivolto al capo di Stato di El Salvador, Nayib Bukele, in un incontro dopo la cerimonia di investitura per il secondo mandato, a San Salvador. Il salvadoregno ha risposto che la rielezione era necessaria perché "il tempo non è mai abbastanza" per attuare per riforme profonde. "Quando si iniziano a vedere i frutti finisce il mandato. I frutti devono essere amministrati", ha detto Bukele. "Anche noi stiamo remando, ma per fortuna funziona", ha risposto Milei sorridendo.