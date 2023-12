Milano in Europa, Diasorin e Interpump fanno svettare Borsa

Piazza Affari ha chiuso un'altra seduta positiva, confermandosi miglior listino del Vecchio Continente a meno di un mese dalla fine del 2023. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,81%, trainato dagli acquisti su Diasorin (+5,2%), Interpump (+4,2%) e Stellantis (+2,9%). In evidenza anche Mediobanca (+2,8%) mentre continua la favorevole congiuntura per Mps (+2,5%), preceduta da Iveco (+2,1%), Prysmian (+1,7%) e Nexi (+1,4%). In calo Saipem (-2,2%), Tenaris (-1,8%) ed Eni (-1,2%), penalizzate dal ribasso del petrolio, così come Tim (-0,2%) ed Enel (-0,03%), la quale ha risentito del declassamento da parte di S&P Global. Fuori dal Ftse Mib, invece, spiccano Sogefi (+8,1%) e Mfe A (+4,3%).