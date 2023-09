Migranti: Vienna intensifica il monitoraggio al Brennero

L'Austria "intensifica il monitoraggio al Brennero" a causa dell'emergenza migranti a Lampedusa. Lo apprende l'Apa dal ministero degli Interni a Vienna che "è in contatto con le autorità italiane". Al valico italo-austriaco la situazione, questa mattina alla vigilia di un weekend di traffico intenso per il rientro dei turisti tedeschi, comunque è tranquilla e per il momento non si nota un cambio nella gestione dei controlli sul versante austriaco.