Michel, creiamo Dipartimento europeo della Difesa

"Il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa si è notevolmente ampliato negli ultimi anni ma dovrebbe diventare un potente Dipartimento europeo della Difesa, gestito dall'Alto rappresentante sotto la guida-autorità del Consiglio Europeo: sarebbe la forza trainante per mettere in comune le competenze e gli strumenti militari nonché coordinare e guidare gli acquisti congiunti e il loro finanziamento, in stretta collaborazione con gli Stati membri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel alla European Defence Agency (EDA).