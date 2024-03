Meloni,alleanza globale contro trafficanti esseri umani

Serve una alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. Lo ha affermato Giorgia Meloni parlando alla Casa Bianca durante il colloquio con Joe Biden. "Il G7 - ha detto la premier italiana - porrà particolare attenzione anche sul continente africano, l'Africa non è un continente povero, al contrario ha importanti risorse umane e naturali ma è stata sfruttata con un approccio predatorio. Voglio invertire questo approccio insieme a voi, ed è anche una risposta alla crisi migratoria. Dobbiamo sostenere lo sviluppo dell'Africa e mettere fine alle migrazioni illegali e al traffico di esseri umani. Il traffico di esseri umani è diventata l'attività finanziaria criminale più redditizia a livello globale e non possiamo accettarlo. Per questo arrivo qui oggi con una proposta di un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani".