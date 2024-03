Meloni, Roma-Pescara problema ereditato, ora è in sicurezza

"La ferrovia Roma-Pescara era uno dei problemi che noi abbiamo ereditato, era inserita nel Pnrr ma con quei tempi non si sarebbe potuta realizzare: il governo l'ha stralciata e ha trovato il finanziamento fuori dal Pnrr, al Cipess abbiamo trovato i fondi per mettere in sicurezza la ferrovia, che rimane uno dei grandi temi di questa regione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a un evento elettorale a Teramo con Marco Marsilio.