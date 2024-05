Meloni, proteggiamo il Pnrr dalle mani della criminalità

"Dobbiamo non solo utilizzare al meglio le risorse del Piano, e fare in modo che si concentrino su interventi strategici e di lungo periodo, ma impedire anche che qualcuno possa sfruttare questa 'occasione' per i propri interessi e intercettare risorse che sono invece preziosissime, e che non possono di certo finire nelle mani della criminalità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla riunione del comitato anti-frodi nei confronti dell'Unione europea (Colaf), ricordando che "sono in gioco circa 350 miliardi di euro tra Pnrr e Piano Nazionale Complementare correlato, RepowerEu, Fondo di Coesione 2021-2027 e Fondo di Coesione Nazionale".